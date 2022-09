TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Argentario, il sopravvissuto all'incidente: «Sono un miracolato. Dai danesi nessuna scusa» - Gazzettino : Argentario, il sopravvissuto all'incidente: «Sono un miracolato. Dai danesi nessuna scusa» - zazoomblog : Argentario il sopravvissuto allincidente: «Sono un miracolato. Dai danesi nessuna scusa» - #Argentario… -

ilmessaggero.it

'Io ho visto che non c'era nessuno alla guida del che ci ha travolto'. È sconvolgente la verità che emerge dalle parole di uno dei quattro sopravvissuti nell'incidente in mare al largo dell' , ...È sconvolgente la verità che emerge dalle parole di uno dei quattro sopravvissuti nell'incidente in mare al largo dell', avvenuto il 23 luglio scorso, che è costato la vita a due romani: ... Argentario, il sopravvissuto all'incidente: «Sono un miracolato. Dai danesi nessuna scusa» «Io ho visto che non c’era nessuno alla guida del motoscafo che ci ha travolto». È sconvolgente la verità che emerge dalle parole di uno dei quattro ...«Io ho visto che non c’era nessuno alla guida del motoscafo che ci ha travolto». È sconvolgente la verità che emerge dalle parole di uno dei quattro ...