Aperta da oggi la 32a Biennale Internazionale dell’Antiquariato di Firenze (Biaf) (Di sabato 24 settembre 2022) Ospita circa 80 gallerie con un nuovo allestimento a cura dell'interior designer, scenografo e regista Matteo Corvino L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 24 settembre 2022) Ospita circa 80 gallerie con un nuovo allestimento a cura dell'interior designer, scenografo e regista Matteo Corvino L'articolo proviene da Firenze Post.

atimo13 : RT @EmidioLiutaio: Volevo farveli vedere, mesi di lavoro,oggi ho raccolto i frutti,suonano meravigliosamente. Poco fa in bottega due violin… - PIERPAO67864611 : RT @EmidioLiutaio: Volevo farveli vedere, mesi di lavoro,oggi ho raccolto i frutti,suonano meravigliosamente. Poco fa in bottega due violin… - LaManu62 : RT @EmidioLiutaio: Volevo farveli vedere, mesi di lavoro,oggi ho raccolto i frutti,suonano meravigliosamente. Poco fa in bottega due violin… - andreasionis : RT @EmidioLiutaio: Volevo farveli vedere, mesi di lavoro,oggi ho raccolto i frutti,suonano meravigliosamente. Poco fa in bottega due violin… - momperiglia : RT @EmidioLiutaio: Volevo farveli vedere, mesi di lavoro,oggi ho raccolto i frutti,suonano meravigliosamente. Poco fa in bottega due violin… -