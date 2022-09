Andrea Delogu furiosa su TikTok | perché la cacciano dal ristorante

Adnkronos : Andrea #Delogu: “Mi hanno cacciata da un ristorante”. #Roma - ledicoladelsud : Andrea Delogu: “Cacciata da ristorante perché ero in tuta” - fisco24_info : Andrea Delogu: 'Cacciata da ristorante perché ero in tuta': (Adnkronos) - La conduttrice in un video: 'Ma nel 2022… - zazoomblog : Andrea Delogu furiosa: quello che è successo è disgustoso - #Andrea #Delogu #furiosa: #quello - tempoweb : #AndreaDelogu furiosa su #TikTok, perché la cacciano dal #ristorante #24settembre #iltempoquotidiano… -

Era vestita da palestra e per questo la trattoria sotto casa a Roma non l'ha accettata: è la disavventura raccontata dain un video su TikTok. "Finisco la palestra, vestita da palestra. Vado sotto casa, dove ha aperto una trattoria e volevo provarla. Vado dalla signora fuori e le chiedo se ci sono due ...Da www.leggo.it il racconto di1 Voleva provare la trattoria sotto casa manon viene accettata all'ingresso. Spiacevole vicenda per la conduttrice televisiva e radiofonica dai capelli rossi a Roma. È ...(Adnkronos) – “Cacciata da un ristorante perché indossavo abiti da palestra. Ma nel 2022 parliamo ancora di dress code”. Andrea Delogu si sfoga, con queste parole, in un video su Tik Tok. E spiega an ...Era vestita da palestra e per questo la trattoria sotto casa a Roma non l'ha accettata: è la disavventura raccontata da Andrea Delogu in un video su TikTok. "Finisco la palestra, vestita da palestra.