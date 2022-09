Andrea Delogu furiosa con una trattoria romana: “Mi hanno rifiutata perché vestita da palestra. Ma nel 2022 il dress code in un locale?” (Di sabato 24 settembre 2022) Non sarà dimenticato facilmente quello che ha vissuto, la scorsa sera, Andrea Delogu. La conduttrice racconta in un video su TikTok di essere stata rifiutata da un ristorante romano solo perché era vestita male. “Finisco la palestra, vestita da palestra. Vado sotto casa, dove ha aperto una trattoria e volevo provarla. Vado dalla signora fuori e le chiedo se ci sono due posti per mangiare. Questa signora mi squadra, squadra la persona che era con me. Eravamo vestiti da palestra, niente di che, e ci dice che il ristorante è pieno”. A queste motivazioni, la conduttrice comprende che c’è qualcosa che non quadra perché il locale “era vuoto, c’erano tre tavoli. Mi dice che era pieno e che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 settembre 2022) Non sarà dimenticato facilmente quello che ha vissuto, la scorsa sera,. La conduttrice racconta in un video su TikTok di essere statada un ristorante romano soloeramale. “Finisco lada. Vado sotto casa, dove ha aperto unae volevo provarla. Vado dalla signora fuori e le chiedo se ci sono due posti per mangiare. Questa signora mi squadra, squadra la persona che era con me. Eravamo vestiti da, niente di che, e ci dice che il ristorante è pieno”. A queste motivazioni, la conduttrice comprende che c’è qualcosa che non quadrail“era vuoto, c’erano tre tavoli. Mi dice che era pieno e che ...

