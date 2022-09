Andrea Delogu denuncia: "Cacciata dal ristorante perché ero in tuta, ma nel 2022 vale ancora il dress code?" (Di sabato 24 settembre 2022) Lo sfogo della conduttrice via social dopo la brutta esperienza in una trattoria romana: 'Il locale era vuoto ma la titolare non mi ha fatto entrare. Eppure, prenotando al telefono poco dopo, c'era ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 24 settembre 2022) Lo sfogo della conduttrice via social dopo la brutta esperienza in una trattoria romana: 'Il locale era vuoto ma la titolare non mi ha fatto entrare. Eppure, prenotando al telefono poco dopo, c'era ...

