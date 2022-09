“Andate a votare”: sullo schermo del bar il filmato per combattere l’astensionismo (Di sabato 24 settembre 2022) Almè. “Andate a votare”. È questo il messaggio che il titolare del bar Niniva di Almè sta facendo passare attraverso un video che scorre sullo schermo del suo locale. In questi giorni che precedono le elezioni, durante la giornata, ma soprattutto la sera, momento in cui il bar sulla strada provinciale 470 è molto frequentato dai giovani, Fabio Vanini sui propri teleschermi fa scorrere le immagini sulle modalità di voto del 25 settembre. “L’intento è quello di stimolare tutti ad andare a votare, essendo convinto che il voto sia un diritto ed un dovere che tutti devono esercitare”, spiega. “Ritengo sia giusto, oltre all’intrattenimento e alla musica, che i locali come il mio possano fare anche un servizio alla comunità. Desidero fare la mia piccola parte per “combattere” ... Leggi su bergamonews (Di sabato 24 settembre 2022) Almè. “”. È questo il messaggio che il titolare del bar Niniva di Almè sta facendo passare attraverso un video che scorredel suo locale. In questi giorni che precedono le elezioni, durante la giornata, ma soprattutto la sera, momento in cui il bar sulla strada provinciale 470 è molto frequentato dai giovani, Fabio Vanini sui propri teleschermi fa scorrere le immagini sulle modalità di voto del 25 settembre. “L’intento è quello di stimolare tutti ad andare a, essendo convinto che il voto sia un diritto ed un dovere che tutti devono esercitare”, spiega. “Ritengo sia giusto, oltre all’intrattenimento e alla musica, che i locali come il mio possano fare anche un servizio alla comunità. Desidero fare la mia piccola parte per “” ...

