Ancora un dubbio sul rinnovo di Meret: il motivo (Di sabato 24 settembre 2022) Nelle ultime settimane si susseguone le voci circa il possibile rinnovo di contratto di Alex Meret, portiere che in estate è stato a un passo dall’addio ma che ora sembra aver recuperato la fiducia di tutti. La conferma giunge da una fonte autorevole di calciomercato. Ad annunciarne la novità è infatti Alfredo Pedullà a Gazzetta dello Sport, nella rubrica “La borsa di Pedullà”. Ecco quanto evidenziato: FOTO GETTY – Meret Napoli “Il Napoli cercava un sostituto di Ospina, il preferito di Spalletti per caratteristiche tecniche. Alex ha avuto pazienza ed è stato bravo a sfruttare le chance da titolare: dopo la sosta firmerà un nuovo contratto da quasi due milioni l’anno“. Secondo il giornalista, quindi, Alex Meret sarebbe vicinissimo alla firma che lo porterebbe a rinnovare il contrato dopo un’estate tormentata ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 24 settembre 2022) Nelle ultime settimane si susseguone le voci circa il possibiledi contratto di Alex, portiere che in estate è stato a un passo dall’addio ma che ora sembra aver recuperato la fiducia di tutti. La conferma giunge da una fonte autorevole di calciomercato. Ad annunciarne la novità è infatti Alfredo Pedullà a Gazzetta dello Sport, nella rubrica “La borsa di Pedullà”. Ecco quanto evidenziato: FOTO GETTY –Napoli “Il Napoli cercava un sostituto di Ospina, il preferito di Spalletti per caratteristiche tecniche. Alex ha avuto pazienza ed è stato bravo a sfruttare le chance da titolare: dopo la sosta firmerà un nuovo contratto da quasi due milioni l’anno“. Secondo il giornalista, quindi, Alexsarebbe vicinissimo alla firma che lo porterebbe a rinnovare il contrato dopo un’estate tormentata ...

MrTeruzzi : @_vedocose Io non ho ancora sciolto il dubbio, probabilmente lo farò alle 07:00 e poi colazione con due cornetti e… - sculco69 : Donnamaria ancora da individuare.2 col beneficio del dubbio#noisullerive - ombrysan : RT @GinaDi15: @Dorian62832114 Il voto per i partiti che dicono NO a quello che sta accadendo è l'ultima spiaggia. Ho il dubbio che non ne v… - giulianabianco4 : RT @Ziafrancy86: Ragazzino?!!Tanto lo so che stai su Twitter! Sei ancora vivo?!? Certo che c hai una bella tempra,eh...non c è dubbio! Altr… - G8753827 : @loresoloperte @sara_thomson_07 Ma ancora un piccolo dubbio ??per esserne sicuro dovrei provarlo ?? -