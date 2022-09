Anche Cosmo si schiera: «Meloni? Una post-fascista al governo farebbe danni spaventosi» (Di sabato 24 settembre 2022) Una post-fascista al governo farebbe danni spaventosi. Ne è convinto il cantautore Cosmo, che alla vigilia delle elezioni si schiera in un’intervista a La Stampa. E dai palchi dice «Votare Giorgia Meloni è una cazzata». Per la leader di Fratelli d’Italia, secondo Cosmo, «quella di post-fascista è una definizione adeguata. A destra sono bravi ad aizzare le folle esasperando le paure ataviche delle popolazioni: xenofobia, razzismo. Sull’aborto Meloni dice delle idiozie totali, sono sparate fatte per titillare i cattolici conservatori. Un voto a loro significa cadere nella trappola delle paure e dei sentimenti negativi che solleticano». Mentre lui voterà «a sinistra, per ... Leggi su open.online (Di sabato 24 settembre 2022) Unaal. Ne è convinto il cantautore, che alla vigilia delle elezioni siin un’intervista a La Stampa. E dai palchi dice «Votare Giorgiaè una cazzata». Per la leader di Fratelli d’Italia, secondo, «quella diè una definizione adeguata. A destra sono bravi ad aizzare le folle esasperando le paure ataviche delle popolazioni: xenofobia, razzismo. Sull’abortodice delle idiozie totali, sono sparate fatte per titillare i cattolici conservatori. Un voto a loro significa cadere nella trappola delle paure e dei sentimenti negativi che solleticano». Mentre lui voterà «a sinistra, per ...

HourlyEcoBot : la bellezza del cosmo è data non solo dall’unità nella varietà, ma anche dalla varietà nell’unità - asmistaken : RT @scrutacieli: L'immagine completa a largo campo è come un viaggio incredibile. C'è tutta la poesia del Cosmo: mondi vicini grandi e picc… - GaetaNews24 : Cosmo Mitrano: 'Adesso ad Ausonia, un'altra bella e calorosa accoglienza. Siamo in tanti anche qui'! - lorydlsantosays : io lo sapevo che mi potevo fidare di cosmo davvero…anche lui dalla parte giusta… - HourlyEcoBot : la bellezza del cosmo è data non solo dall’unità nella varietà, ma anche dalla varietà nell’unità -