Anche al Santa Maria Grazie di Pozzuoli si potrà votare (Di sabato 24 settembre 2022) A partire dalle elezioni politiche di domani, Pozzuoli avrà una nuova sezione: la numero 70. In applicazione alla normativa vigente, un ospedale con posti letto superiori a 200, dispone di una specifica sezione per consentire ai pazienti ricoverati, residenti nello stesso comune, di esprimere il proprio voto. Tale sezione sarà presente presso l’Ospedale Santa Maria Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di sabato 24 settembre 2022) A partire dalle elezioni politiche di domani,avrà una nuova sezione: la numero 70. In applicazione alla normativa vigente, un ospedale con posti letto superiori a 200, dispone di una specifica sezione per consentire ai pazienti ricoverati, residenti nello stesso comune, di esprimere il proprio voto. Tale sezione sarà presente presso l’OspedaleIl Blog di Giò.

LucaDeNapoli : @TgLa7 @EnricoLetta Von der Leyen santa subito no? Anche se ci minaccia apertamente. Io sono europeista ma non sono… - pepealonsoRR : RT @acs_italia: ?????? Immagini che ci giungono dalla #Chiesa di Santa María a Nchang in #Camerun. Miliziani armati gli hanno dato fuoco e han… - luigimariano66 : @fegato82 @gualtierieurope @Sabrinalfonsi @velocciamau @amedeociaccheri @OperaRoma @f_giambrone Adesso hanno un bel… - RAB17456750 : Chiamatelo futsal, chiamatelo calcio a 5 o chiamatelo anche calcetto. A Marineo quello per cui si stanno preparando… - Termy73 : @ToninoPiras Guarda, vengo da Santa Margherita, si sta benissimo anche oggi. -