Amici 22 | primi ‘battibecchi’ fra gli insegnanti | cosa è successo

Leggi su sologossip

(Di sabato 24 settembre 2022)22, vengono fuori ibattibecchi fra glie le prima battutine non tardano ad arrivare,Ad una settimana ormai dalla grande ripartenza dei programmi televisivi più in voga, siamo attaccati allo schermo per non perderci nessun aggiornamento di quelli più amati. Tra questi c’è sicuramente il seguitissimo talent condotto L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.