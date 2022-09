Amazfit GTS 4 Mini: disponibile in Italia il nuovo smartwatch super leggero (Di sabato 24 settembre 2022) Come sappiamo. allo scorso IFA 2022, che si è tenuto a Berlino, Amazfit ha deciso di presentare i suoi nuovi smartwatch GTR 4, GTS 4 e GTS 4 Mini. L’azienda cinese ha poi annunciato del lancio in Italia dell’Amazfit GTS 4 Mini, realizzato in lega di alluMinio, sottile 9,1 mm e con soli 19 gr. di peso. Il piccolo, ma super funzionale dispositivo presenta un design leggero con funzioni come il monitoraggio della salute 24 ore su 24, più di 120 modalità sportive e dotato di un vasto display AMOLED a colori di forma rettangolare da 1,65 pollici con una risoluzione HD di 336 x 384 pixel (309 ppi). L’orologio smart è presentato nelle seguenti e bellissime colorazioni: Nero mezzanotte, Bianco luna, Blu menta, Rosa fenicottero. ... Leggi su optimagazine (Di sabato 24 settembre 2022) Come sappiamo. allo scorso IFA 2022, che si è tenuto a Berlino,ha deciso di presentare i suoi nuoviGTR 4, GTS 4 e GTS 4. L’azienda cinese ha poi annunciato del lancio indell’GTS 4, realizzato in lega di alluo, sottile 9,1 mm e con soli 19 gr. di peso. Il piccolo, mafunzionale dispositivo presenta un designcon funzioni come il monitoraggio della salute 24 ore su 24, più di 120 modalità sportive e dotato di un vasto display AMOLED a colori di forma rettangolare da 1,65 pollici con una risoluzione HD di 336 x 384 pixel (309 ppi). L’orologio smart è presentato nelle seguenti e bellissime colorazioni: Nero mezzanotte, Bianco luna, Blu menta, Rosa fenicottero. ...

