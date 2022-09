Alluvione Marche | automobilista non si ferma al posto di blocco e investe un volontario Portato in ospedale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 settembre 2022) Investito mentre stava presidiando undi. È quello che è successo a undella vigilanza antincendi boschivi che stava prestando aiuto nellein seguito all’. Secondo le prime ricostruzioni, l’si è rifiutato dirsi e procedendo ha investito ilsenza poi soccorrerlo. Solo in un secondo momento il guidatore si è costituito. L’uomo è statoinin codice verde e sta bene. “Chi opera per il bene comune non può essere un bersaglio”, commenta in un tweet la Protezione civile. E aggiunge: “Massima solidarietà aldella VAB, intenzionalmente investito da un. E a tutti gli operatori ...