Allerta meteo, Salerno chiude parchi e cimitero (Di sabato 24 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – In seguito all'Allerta meteo lanciato dalla Protezione civile della regione Campania, il Comune di Salerno ha deciso di emanare un'ordinanza che per la giornata del 25 settembre 2022 e fino alle ore 06:00 del giorno successivo lunedì 26 settembre 2022, salvo ulteriori valutazioni, dispone la chiusura del parchi e Giardini pubblici su tutto il territorio cittadino, delle aree cimiteriali nonché degli impianti sportivi, a tutela della cittadinanza. Provvedimento, firmato dal primo cittadino Vincenzo Napoli consente per i periodi durante i quali non sono in corso eventi avversi, l'accesso nei parchi e Giardini pubblici al solo personale tecnico, per assicurare le verifiche sulle alberature ivi presenti ed inoltre, per le aree cimiteriali, anche ...

DPCgov : ?? Domenica #25settembre ????Allerta ARANCIONE in 4 regioni al Centro-Sud. ????Allerta GIALLA in 13 Regioni dal Nord a… - DPCgov : ?? Sabato #24settembre ????Allerta GIALLA in 7 regioni. Leggi l’avviso di condizioni meteo avverse del 23 settembre ??… - TgLa7 : ??MALTEMPO?? Prolungata allerta meteo gialla in Liguria , Toscana alza l'allerta in arancione. La perturbazione si st… - MoltoBenone : RT @SkyTG24: Maltempo #Lazio, da stasera allerta meteo arancione per temporali - TuttoSuRoma : RT @SkyTG24: Maltempo #Lazio, da stasera allerta meteo arancione per temporali -