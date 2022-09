Allenamento Milan | ultima seduta della settimana | il report

(Di sabato 24 settembre 2022)suaper la squadra rossonera: ildel lavoro odierno Pioggia questa mattina aello, dove i rossoneri si sono ritrovati per l’ultimole sempre a ranghi ridotti per le assenze dei nazionali.Gruppo in palestra per iniziare con la consueta attivazione muscolare seguita da una serie di esercizi sulla forza, eseguiti con l’ausilio degli attrezzi. Terminata la prima parte del lavoro la squadra è uscita sul campo ribassato dove, dopo aver terminato il riscaldamento con alcuni torelli, ha disputato una partita dia ranghi misti con la formazione Primavera (tre tempi da 20?). L'articolo ...

"La squadra che mi porto nel cuore Per trofei vinti potrei dire sicuramente il. Ma tutte le squadre che ho allenato me le porto dentro. Forse il Real Madrid della rimonta ...in. Finì ......con il Nottingham Sicuramente serviva per chiudere una settimana importante di, ... In passato mi piaceva Kakà e il suo modo di giocare (e un po' per il tifo per il). Era un mio grande ...