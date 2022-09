«Alle mie mamme gemelle, capaci di comprendere pienamente la vita solo attraverso la presenza dell'altra». Tutti i dettagli della collezione presentata alla Milano Fashion Week 2022. (Di sabato 24 settembre 2022) foto: getty Cosa ci rende diversi dagli altri? Cosa ci rende “noi”? E cosa diremmo a questo “noi”, se potessimo incontrarci fuori dallo specchio che ci riflette? Secondo una teoria di fisica quantistica (che riprende le credenze dell’antica civiltà degli esseni), tutto ciò che entra a far parte della nostra vita e che suscita in noi emozioni, sta rispecchiando una parte di noi che non vogliamo vedere. In eccesso, o in difetto. Detto in altre parole: l’altro siamo noi, anche quando non ci piace. Non ci è dato sapere se Alessandro Michele si sia ispirato a questo per la creazione della collezione Gucci primavera estate 2023 che ha sfilato oggi alla Milano Fashion Week. Ma, così pare visto che, come per la scorsa sfilata autunno inverno ... Leggi su amica (Di sabato 24 settembre 2022) foto: getty Cosa ci rende diversi dagli altri? Cosa ci rende “noi”? E cosa diremmo a questo “noi”, se potessimo incontrarci fuori dallo specchio che ci riflette? Secondo una teoria di fisica quantistica (che riprende le credenze’antica civiltà degli esseni), tutto ciò che entra a far partea nostrae che suscita in noi emozioni, sta rispecchiando una parte di noi che non vogliamo vedere. In eccesso, o in difetto. Detto in altre parole: l’altro siamo noi, anche quando non ci piace. Non ci è dato sapere se Alessandro Michele si sia ispirato a questo per la creazioneGucci primavera estate 2023 che ha sfilato oggi. Ma, così pare visto che, come per la scorsa sfilata autunno inverno ...

Eurosport_IT : Sofia Raffaeli, prima italiana nella storia a conquistare un titolo all-around in ginnastica ritmica, dedica la vit… - oC26873380 : @InMonsterland /gradimento e restan fermi nella mia alleanza, 5 io concederò nella mia casa e dentro le mie mura un… - gianpt74 : @Tils750904 @drsmoda2 A prescindere dalla persona in questione,che non conosco ma che leggo perché ha idee in linea… - BorroniAnna1 : RT @giuseppesfrego2: Buon sabato alle mie amiche @BorroniAnna1 @Morelembaum1 @Nat_Ali_e @Vitality1978 @IlTeRzOsEnSo1 - giuseppesfrego2 : Buon sabato alle mie amiche @BorroniAnna1 @Morelembaum1 @Nat_Ali_e @Vitality1978 @IlTeRzOsEnSo1 -