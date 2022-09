Allarme SUV | sono troppi e bloccano riduzione emissioni CO2

Quattroruote

... anche in off - road, la nuova anima tecnologica delSuzuki. Quando si parte e nelle manovre di ...di sicurezza permettono anche di sapere se l'auto parcheggiata è stata forzata e se l'si è ......e lo sviluppo economico (Ocse) in seguito alla crisi pretrolifera del 1973 - lancia l'sull'... In sostanza, l'organizzazione mette nel mirino lee la loro penetrazione sul mercato: ... Aie, troppe Suv sulle strade: non calano i consumi di carburante e non si taglia la CO2 - Quattroruote.it L'Agenzia internazionale dell'energia lancia l'allarme SUV: la diffusione sul mercato sta rallentando la riduzione di emissioni di CO2.Secondo l’Agenzia internazionale dell'energia, il crescente peso delle sport utility sulle vendite sta annullando i progressi sul fronte della riduzione dei consumi e dell’inquinamento ...