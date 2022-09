Algero Corretini si schianta con la Jaguar. Era nuova, mi sono divertito, dice (Di sabato 24 settembre 2022) Secondo incidente stradale per il famoso rapper Algero Corretini. Ma lui sembra divertirsi. Algero Corretini, per i social 1727 Wrldstar è rimasto coinvolto in un nuovo incidente stradale. Tutto rigorosamente filmato, immortalato e pubblicato su Instagram. Sulla sua pagina Instagram Corretini ha pubblicato le foto di una Jaguar bianca presa a noleggio e danneggiata, con lui seduto sopra che si fa immortalare. La foto corredata dalla frase: “Ho preso il muro fratellì, parte 2. Eh sì, doveva andare così fratè. Macchina nuova l’ho demolita! Airbag scoppiato, una favolosa Jaguar distrutta in pochi istanti” e giù con le risate. Abbiamo tolto i controlli e ci siamo divertiti. La macchina è prima finita contro il muro al centro della ... Leggi su formatonews (Di sabato 24 settembre 2022) Secondo incidente stradale per il famoso rapper. Ma lui sembra divertirsi., per i social 1727 Wrldstar è rimasto coinvolto in un nuovo incidente stradale. Tutto rigorosamente filmato, immortalato e pubblicato su Instagram. Sulla sua pagina Instagramha pubblicato le foto di unabianca presa a noleggio e danneggiata, con lui seduto sopra che si fa immortalare. La foto corredata dalla frase: “Ho preso il muro fratellì, parte 2. Eh sì, doveva andare così fratè. Macchinal’ho demolita! Airbag scoppiato, una favolosadistrutta in pochi istanti” e giù con le risate. Abbiamo tolto i controlli e ci siamo divertiti. La macchina è prima finita contro il muro al centro della ...

