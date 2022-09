Al-Khelaifi | ennesimo attacco alla Superlega | «Non esisterà mai»

(Di sabato 24 settembre 2022) Nasser Al-, presidente del PSG, è tornato a parlare nuovamente della: le sue dichiarazioni Al, patron del Psg e presidente dell’Eca, ha parlato ancora di. LE PAROLE – «Continuiamo a lavorare senza di loro. Se vogliono tornare sono i benvenuti, ma non perderemo tempo con questo. Stiamo andando avanti e facciamo il meglio per i nostri club. Loro fanno quello che vogliono. Sappiamo che lanon esiste e nonmai». L'articolo proviene da Calcio News 24.

