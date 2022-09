Al Centro Vendite Esagono il prestigioso Confindustria Ceramiche Distributor Award 2022 (Di sabato 24 settembre 2022) : è la prima volta, nei 26 anni di storia del Premio, che un’azienda meridionale si aggiudica questo riconoscimento per i risultati ottenuti nel promuovere le piastrelle italiane. Risultato ancora più significativo alla luce dei Paesi che affiancano l’Italia per questa edizione: Germania, Francia e Belgio. “Questo riconoscimento premia, sulla base delle segnalazioni delle principali aziende produttrici italiane – dice Giovanni Bo, fondatore e CEO del Centro Vendite Esagono -, la nostra storia, la competenza e la professionalità dimostrate negli anni, gli investimenti e le iniziative volte alla promozione delle piastrelle di ceramica italiane”. Da quarant’anni Centro Vendite Esagono è un punto di riferimento per la Campania e il Basso Lazio nel settore del design d’interni e arredo ... Leggi su ildenaro (Di sabato 24 settembre 2022) : è la prima volta, nei 26 anni di storia del Premio, che un’azienda meridionale si aggiudica questo riconoscimento per i risultati ottenuti nel promuovere le piastrelle italiane. Risultato ancora più significativo alla luce dei Paesi che affiancano l’Italia per questa edizione: Germania, Francia e Belgio. “Questo riconoscimento premia, sulla base delle segnalazioni delle principali aziende produttrici italiane – dice Giovanni Bo, fondatore e CEO del-, la nostra storia, la competenza e la professionalità dimostrate negli anni, gli investimenti e le iniziative volte alla promozione delle piastrelle di ceramica italiane”. Da quarant’anniè un punto di riferimento per la Campania e il Basso Lazio nel settore del design d’interni e arredo ...

ANSA_Salute : Gli italiani spendono circa 4,1 miliardi l'anno in integratori alimentari. La farmacia resta il luogo preferito per… - ServiziAlLavoro : Le offerte di lavoro della settimana nel Vco - - heybristol : Che ridere la gente che si compra un vestito per andare ad un matrimonio e poi fa le storie ringraziando il negozio… - saggiadecisione : @Emanuelitosss @stopconinomi Le Agenzie hanno finito di vivere di rendita sulle telefonate, di visite superficiali,… - maaxxx95 : @p3terswift ma poi chi cazz compra un giornale per la copertina? il 95% di vendite lo fanno con abbonamenti e pubbl… -