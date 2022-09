Ai profughi ucraini in Italia solo 2,50 euro al giorno, la denuncia rilanciata da Tito Boeri: «E dopo le elezioni sarà anche peggio… » (Di sabato 24 settembre 2022) «Due euro e cinquanta al giorno ai profughi dell’Ucraina! Da non crederci». La denuncia rilanciata dall’economista Tito Boeri su Twitter arriva dalla lettera indirizzata «al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al presidente del Consiglio Mario Draghi» e scritta da cinque associazioni che si occupano dell’accoglienza dei migranti. La Comunità Ucraina di Vicenza, le associazioni Ucraina Insieme (Padova), Malve di Ucraina (Verona), Roksolana (Portogruaro) e La Rondine (Veneto) hanno lanciato un appello perché si risolvano le complicate condizioni dei profughi ucraini in Italia. «Per i nostri connazionali accolti da privati o che vivono in affitto ci risulta non siano più disponibili i contributi di sostegno ... Leggi su open.online (Di sabato 24 settembre 2022) «Duee cinquanta alaidell’Ucraina! Da non crederci». Ladall’economistasu Twitter arriva dalla lettera indirizzata «al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al presidente del Consiglio Mario Draghi» e scritta da cinque associazioni che si occupano dell’accoglienza dei migranti. La Comunità Ucraina di Vicenza, le associazioni Ucraina Insieme (Padova), Malve di Ucraina (Verona), Roksolana (Portogruaro) e La Rondine (Veneto) hanno lanciato un appello perché si risolvano le complicate condizioni deiin. «Per i nostri connazionali accolti da privati o che vivono in affitto ci risulta non siano più disponibili i contributi di sostegno ...

Cinzia59391505 : @Misurelli77 In pratica si. Salvini ha detto che gli ucraini sono profughi veri che scappano da una guerra vera non… - Fre_AFG : Ve lo ricordo quando questo escremento sta dicendo che la Polonia fa schifo sull'immigrazione quando la Polonia si… - PatriziaFrezza3 : RT @LucaGalizia: Sto sforzandomi di capire perché avere come partner Stati predatori come la #Francia e canaglia come i #PaesiBassi sia mo… - narcisofarisato : @Tboeri Carissimo, per quanto mi risulta da una veloce ricerca questa pietosa elemosina non l’ha decisa il cdx ma i… - Olasz_Baromfi : @santegidionews Tanti profughi ucraini in Italia da assistere... una vera e propria benedizione del cielo... -