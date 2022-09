sportli26181512 : Ahi Ronaldo: scontro durissimo con il portiere della Rep. Ceca, sangue a fiotti dal naso. Rimane in campo: Attimi d… -

Sempre in chiave trasferimenti, volata finale su CR7: 'Sì, il Napoli aspetteràfino all'ultimo'. Mentre l'Inter vive un momento difficile su vari fronti: 'Acerbi: no di Zhang!Lukaku'. ...Proprio loro C'è gente che ancora ritiene che Cristianonon sia stato all'altezza della ...serva Italia Nel 2013/14 Alessio Cerci, con la maglia del Torino, è un'iradiddio in grado di ... Ahi Ronaldo: scontro durissimo con il portiere della Rep. Ceca, sangue a fiotti dal naso. Rimane in campo Manchester United could spend up to £100m in January transfers if Cristiano Ronaldo leaves. Transfer Talk has the latest.