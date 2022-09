Afghanistan, Biden revoca status di alleato strategico (Di sabato 24 settembre 2022) Joe Biden ha revocato all'Afghanistan lo status di "alleato strategico" non membro della Nato. Una misura annunciata dal presidente americano lo scorso giugno. Lo status speciale era stato assegnato ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 24 settembre 2022) Joehato all'lodi "" non membro della Nato. Una misura annunciata dal presidente americano lo scorso giugno. Lospeciale era stato assegnato ...

