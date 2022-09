Adani durissimo su Allegri | ‘Non sa nulla di calcio’

(Di sabato 24 settembre 2022) “non sadi padel,di ippicadi tennis,di calcio,di ping pong, non sa niente...”. Così...

84Sandroneee : RT @NicoSchira: Lele #Adani durissimo contro Max #Allegri parlando con i tifosi al Festival Dello Sport prima di un match-esibizione di pad… - ManuelCoter : RT @NicoSchira: Lele #Adani durissimo contro Max #Allegri parlando con i tifosi al Festival Dello Sport prima di un match-esibizione di pad… - AleGobbo87 : RT @NicoSchira: Lele #Adani durissimo contro Max #Allegri parlando con i tifosi al Festival Dello Sport prima di un match-esibizione di pad… - ConteVanja : @NicoSchira “Durissimo”?! Scusa Nico, questo è essere maleducati, irrispettosi ed incivili, NON durissimi! #Adani - ali_assssegaf : RT @NicoSchira: Lele #Adani durissimo contro Max #Allegri parlando con i tifosi al Festival Dello Sport prima di un match-esibizione di pad… -

Dagli show durante le dirette della Bobo TV insieme a Vieri, Ventola e, a quello di martedì sera su Rai 2, ospite dell'amico Alessandro Cattelan . Antonio Cassano ha ... Il messaggiodi ...E' Lelea dare la sua versione dei fatti, rivelando come cambierà dal punto di vista tecnico la Vecchia Signora nella prossima stagioneinvece Antonio Cassano sulla JoyaLa Juventus di Massimiliano Allegri è in enorme difficoltà in questo avvio del campionato di Serie A e Lele Adani ci va giù ...Lele Adani opinionista Rai contro Max Allegri, allenatore della Juve. L'ex giocatore al Festival dello Sport contro il tecnico bianconero.