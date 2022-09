A Ranica spuntano i manifesti elettorali di Cetto Laqualunque

Leggi su bergamonews

(Di sabato 24 settembre 2022). “Basta con la disoccupazione! Basta con il carovita! Basta con la giustizia!” Tra i (pochi)che hanno caratterizzato la campagna elettorale 2022, aquelli del noto personaggio, quello del partito “Più pilu per tutti”, interpetato dal comico Antonio Albanese. Qualche burlone si è divertito ad affigerli sui pannelli in lamiera predisposti dal Comune, messi a disposizione dei partiti politici e dei candidati per farsi pubblicità prima delle elezioni.compare in abito bianco gessato, con l’immancabile capigliatura castana, anche in un altro manifesto con lo slogan “Prima voti! Poi rifletti!”. Una provocazione, quella del comico e quella del cittadino o dei cittadini che si sono presi la briga di affiggere i poster ...