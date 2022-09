Zia Cri è tornata ma lascia di nuovo E’ sempre mezzogiorno

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 23 settembre 2022) Gran ritorno oggi nella cucina di E’perché è finalmenteZia Cri. Cristina Lunardini era l’unica del vecchio cast di Antonella Clerici a Milano a non essere presente ma oggi per la puntata del venerdì è. Non ci sarà, sarà presente con la sua ricetta e con la sua simpatia una volta a settimana e anche ogni volta che potrà, perché ormai la cucina nel bosco è casa sua. Entra di corso, abbraccia Antonella Clerici e l’emozione sale alle stelle. “Mi è venuto il magone, ero tranquilla e rilassata ma adesso mi è venuto il magone e si sente dalla sua voce tutta l’emozione del momento”. Perché Zia Cri non è più presente ogni giorno a E’? Lo spiega lei e racconta che nei due anni di E’...