Zhang vattene | la Curva nord dell' Inter scarica il presidente

sBorrovic : RT @4LEX4ND4N0V1C: Lonstanno cercando tutti, la Finanza, le banche, i creditori esteri, i fake sponsor dell'Inter, lui invece se ne va beat… - IMAntipatico : RT @4LEX4ND4N0V1C: Lonstanno cercando tutti, la Finanza, le banche, i creditori esteri, i fake sponsor dell'Inter, lui invece se ne va beat… - 4LEX4ND4N0V1C : Lonstanno cercando tutti, la Finanza, le banche, i creditori esteri, i fake sponsor dell'Inter, lui invece se ne va… - 4LEX4ND4N0V1C : @NonConoscoVG @zhang vattene diocane. - andrea_b72 : RT @IlTorinista: Leggo Zhang vattene,Agnelli Vattene,De Laurentis Vattene,Lotito Vattene e alcuni anche Commisso Vattene, tutti presidenti… -

tifosi interisti contro la famigliaDa www.fcinternews.it La scritta '' pubblicata con un'immagine su L'Urlo della Nord arriva questa mattina dopo una riunione tenutasi ieri sera al 'Baretto' vicino al Meazza, luogo di ...In questa edizione: - Curva Nord contro: '' - Genoa - Shevchenko, ufficiale la rescissione consensuale - Supercoppa Europea, si studia un nuovo format - Milan, Maignan lascia il ritiro della Nazionale francese gsl SponsorIl momento dell’Inter non è dei migliori e i tifosi stanno iniziando ad accusarne. I nerazzurri sono in palese difficoltà e la batosta contro l’Udinese alla Dacia Arena ne è l’esempio principale. Curv ...Si fa bollente la situazione in casa Inter dopo un eloquente post social, che non lascia alcun spazio ad interpretazione, da parte della Curva nord nei confronti della società: "Zhang vattene".