Zerocalcare: il 4 ottobre esce il nuovo libro No Sleep Till Shengal (Di venerdì 23 settembre 2022) Il 4 ottobre 2022 sarà disponibile in libreria e fumetteria il nuovo libro di Zerocalcare, pubblicato da BAO Publishing, intitolato No Sleep Till Shengal. BAO Publishing ha appena annunciato che No Sleep Till Shengal di Zerocalcare uscirà il 4 ottobre: il nuovo libro del celeberrimo fumettista è un reportage del suo viaggio nel 2021 in Medio Oriente nell'enclave irachena degli Ezidi, un popolo sopravvissuto al genocidio dell'ISIS e minacciato per la propria aspirazione al Confederalismo democratico. Nella primavera del 2021 Zerocalcare si reca in Iraq, per far visita alla comunità ezida di Shengal, minacciata dalle ...

