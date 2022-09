WWE | Ufficiale il ritorno di Gabe Sapolsky

(Di venerdì 23 settembre 2022) Dopo la miriade di licenziamenti avuta tra la fine del 2021 e l’inizio di quest’anno, il roster come il team creativo della WWE si stanno rinforzando con elementi esperti che hanno già lavorato per la compagine. Dopo Road Dogg e Ryan Katz ora è il turno di un altro della vecchia guardia,. La situazione Triple H ha fortemente voluto l’ingaggio di, storico writer che ha lavorato come consulente cretivo di NXT e nella creazione di diversi segmenti. Al momento non si sa ancora se lavorerà nel main roster oppure nella “cantera” della federazione di Stamford.

