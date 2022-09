WTA Tokyo 2022 | doppia sfida Russia-Cina nelle semifinali

Leggi su oasport

(Di venerdì 23 settembre 2022) Sarà unatra russe e cinesidel torneo WTA di. Nella parte alta del tabellone si affronteranno Qinwen Zheng e Veronika Kudermetova. La tennista asiatica ha superato in due set l’americana Claire Liu con il punteggio di 6-4 7-5; mentre la russa si è imposta nell’unico match della giornata finito al terzo set, battendo in rimonta la brasiliana Haddad Maia per 6-7 7-6 6-1 dopo tre ore e diciotto minuti di gioco. Per Kudermetova è l’ennesimo ottimo risultato in quella che è la miglior stagione della carriera. Solamente Swiatek e Jabeur hanno raggiunto più quarti di finale della russa (era il nono dell’anno) e soprattutto questa è già la quinta semifinale. Per Zheng, invece, è la prima semifinale della carriera in un WTA 500 in un anno che l’ha vista scalare in maniera ...