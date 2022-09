Wta 500 Tokyo 2022 | sarà Russia contro Cina nelle semifinali

(Di venerdì 23 settembre 2022) Liudmila Samsonova e Shuai Zhang si sfideranno nel penultimo atto del torneo Wta 500 di(cemento indoor). La russa ha confermato il suo straordinario momento di forma andando a tramortire con un sonoro 6-4 6-2 la spagnola Garbine Muguruza. Bella vittoria anche per l’esperta cinese, che ha fatto fuori per 7-5 6-2 la veterana croata Petra Martic. Nell’altra semifinaleancora. Ne saranno protagoniste Veronika Kudermetova e Qinwen Zheng. La prima ha vinto un’autentica battagliala forte brasiliana Beatriz Haddad Maia, uscita battuta con il punteggio di (4)6-7 7-6(6) 6-1. La seconda, invece, ha avuto la meglio per 6-4 7-5la statunitense Claire Liu, giocatrice sempre da tenere d’occhio su queste ...

Al WTA 500 di Tokyo la tennista russa Liudmila Samsonova, n.30 al mondo, batte nei quarti la spagnola Garbiñe Mugur… Nel 2° quarto di finale del WTA 500 di Tokyo la tennista russa Veronika Kudermetova, n.13 al mondo, s'impone sulla… La tennista cinese Zhang Shuai supera i quarti di finale del WTA 500 di Tokyo, battendo per la prima volta la croat…

Al Toray Pan Pacific Open, ildi Tokyo trasmesso in diretta su SuperTennis e sulla nostra piattaforma digitale SuperTenniX, Samsonova ha sconfitto 64 62 l'ex numero 1 del mondo Garbiñe ...Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del torneodi Tokyo 2022 (cemento indoor) per la giornata di sabato 24 settembre . Sul Centrale scenderanno in campo le due semifinali. Nella prima saranno protagoniste la russa Samsonova, in grande ... WTA 500 Tokyo, WTA 250 Seoul e WTA 125 Budapest: I risultati con il dettaglio del Day 4 (LIVE) Ljudmila Samsonova non si ferma più. Arrivano a sedici le vittorie nelle ultime 17 partite giocate. La russa, che a lungo ha vissuto in Italia, ...Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del torneo Wta 500 di Tokyo 2022 per la giornata di sabato 24 settembre.