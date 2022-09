William, nessuna tregua con Harry dopo il funerale della Regina: non riuscirà mai a perdonarlo (Di venerdì 23 settembre 2022) In molti pensavano che il dolore per la perdita della cara nonna Elisabetta avrebbe segnato un punto di svolta nel rapporto tra William e Harry, segnato dalle tensioni negli ultimi anni. Pare però che una tregua non sia stata neanche contemplata: il Principe del Galles non riuscirebbe infatti “a perdonare il Principe Harry”. William, il funerale della Regina Elisabetta non è servito: il rancore verso Harry Il funerale della Regina Elisabetta non è riuscito a placare gli animi e a segnare una tregua tra William e Harry. Secondo l’esperta reale Katie Nicholl, autrice del libro The New Royals – Queen Elizabeth’s Legacy ... Leggi su dilei (Di venerdì 23 settembre 2022) In molti pensavano che il dolore per la perditacara nonna Elisabetta avrebbe segnato un punto di svolta nel rapporto tra, segnato dalle tensioni negli ultimi anni. Pare però che unanon sia stata neanche contemplata: il Principe del Galles non riuscirebbe infatti “a perdonare il Principe”., ilElisabetta non è servito: il rancore versoIlElisabetta non è riuscito a placare gli animi e a segnare unatra. Secondo l’esperta reale Katie Nicholl, autrice del libro The New Royals – Queen Elizabeth’s Legacy ...

