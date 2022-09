WhatsApp: ecco gli aggiornamenti di stato “vocali”, una novità che cambia il modo di fruire l’app (Di venerdì 23 settembre 2022) Lo stato di WhatsApp diventa vocale con l’ultima beta, la 2.22.21.5. Ora gli utenti potranno salvare un messaggio audio come proprio stato sull’applicazione di IM più popolare al mondo. WhatsApp: ecco gli stati vocali – 23922 www.computermagazine.itSe ne è parlato già nelle scorse settimana ed oggi, con la beta 2.22.21.5 di WhatsApp, possiamo andare ad analizzare una delle funzioni più attese e particolari che verranno introdotte nell’app di Meta. Parliamo degli stati di WhatsApp, che da sempre caratterizzano il proprio profilo nell’app di IM più popolare al mondo. Fino ad oggi era possibile modificarlo solo ed esclusivamente apportando informazioni testuali nella stringa disponibile per gli utenti. ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 23 settembre 2022) Lodidiventa vocale con l’ultima beta, la 2.22.21.5. Ora gli utenti potranno salvare un messaggio audio come propriosullicazione di IM più popolare al mondo.gli stati– 23922 www.computermagazine.itSe ne è parlato già nelle scorse settimana ed oggi, con la beta 2.22.21.5 di, possiamo andare ad analizzare una delle funzioni più attese e particolari che verranno introdotte neldi Meta. Parliamo degli stati di, che da sempre caratterizzano il proprio profilo neldi IM più popolare al mondo. Fino ad oggi era possibile modificarlo solo ed esclusivamente apportando informazioni testuali nella stringa disponibile per gli utenti. ...

