Wartsila | il tribunale dà ragione agli operai | condotta antisindacale dell’azienda | deve revocare la procedura di licenziamento

(Di venerdì 23 settembre 2022) Il giudice del lavoro deldi Trieste, Paolo Ancora, ha accolto il ricorso presentato dai sindacati di categoria in merito alladella. Ladidei 451 dipendenti dello stabilimento di San Dorligo è dunque revocata e inoltre il gruppo viene condannato al pagamento di 50 mila euro a ciascuna delle sigle sindacali a titolo di risarcimento per danno di immagine, al pagamento delle spese legali e di pubblicazione del decreto su alcuni quotidiani nazionali. Il giudice ha invece dichiarato inammissibile l’intervento della Regione Friuli Venezia Giulia. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

ardovig : RT @TgrRaiFVG: Crisi #Wärtsilä: sulla condotta antisindacale verdetto atteso entro lunedì. Sindacati, RegioneFVG e gruppo finlandese davant… - TgrRaiFVG : Crisi #Wärtsilä: sulla condotta antisindacale verdetto atteso entro lunedì. Sindacati, RegioneFVG e gruppo finlande… - TgrRaiFVG : Crisi #Wärtsilä, il giudice ha fatto sapere che renderà nota la decisione sulla condotta antisindacale tra venerdì… - 68Ocram : RT @TgrRaiFVG: L'udienza, davanti al Giudice del lavoro del Tribunale di Trieste, sull'esposto depositato dai sindacati nei confronti della… - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: L'udienza, davanti al Giudice del lavoro del Tribunale di Trieste, sull'esposto depositato dai sindacati nei confronti della… -

IL Giudice del lavoro deldi Trieste, Paolo Ancora, ha accolto il ricorso presentato dai sindacati di categoria in merito al comportamento antisindacale della. La procedura di licenziamento dei 451 ...È atteso tra venerdì 23 e lunedì 26 settembre il verdetto deldi Trieste sul ricorso presentato dai sindacati Cgil, Cisl e Uil ...IL Giudice del lavoro del Tribunale di Trieste, Paolo Ancora, ha accolto il ricorso presentato dai sindacati di categoria in merito al comportamento antisindacale della Wartsila. (ANSA) ...Le vicende giudiziarie attorno alla procedura di chiusura dell'impianto produttivo avviata dalla multinazionale finlandese, Wartsila, non si chiudono oggi con la conclusione dell'udienza per comportam ...