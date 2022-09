(Di venerdì 23 settembre 2022). Lain quattro puntate sull’ex imbonitrice tv, sua figlia Stefania, il Mago di Nascimento, la, numeri del lotto a pagamento e Ozzano dell’Emilia, in onda da poche ore su, è di quelle che vanno fumate celeri in bing watching. Spaccato autentico di un evo italiano – gli ottanta/novanta – viepiù mitizzato modello filosofia Max Pezzali,è la descrizione intensa, rutilante, molto “touch of evil”, dell’operazione “quanto male ci ha fatto la tv” di quei lustri. Nata figlia di poveri contadini di Castel Guelfo (provincia orientale del bolognese), poi truccatrice di cadaveri (“mi misero in tasca una busta con un milione e ...

FQMagazineit : Wanna, la sublime docuserie di Netflix su Wanna Marchi: televendite, truffe, maghi, marchesi, la Camorra e Dell’Utri - __svnfIower : COMUNQUE OGGI HO INCONTRATO UN* AMOREVOLE COSPLAYER DI CHILDE, per favore se mai vedrai questo tweet sappi che ti a… -

Radio Capital

'IDance with Somebody' Il discografico Clive Davis e la cognata di Whitney, Pat Houston , ...anno di severa e costante preparazione ha fatto sua la personalità della Houston come artista...... sballandosi, magari "without knowing why", senza sapere perché, come cantavano i Technohead (nel singolo IBe a Hippy , 1995). Verso laPorta Favorisca patente, libretto e ... Quando esce il biopic su Whitney Houston