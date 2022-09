Wanda Nara ufficializza il divorzio da Mauro Icardi | il comunicato

Leggi su isaechia

(Di venerdì 23 settembre 2022) Matrimonio giunto definitivamente al capolinea quello di. Dopo mesi che si rincorrevano le voci di una probabile crisi tra i due, sempre smentite dai diretti interessati, è stata la stessaa comunicare la decisione presa: i due argentini non sono più una coppia. Proprio questa mattina infatti, la showgirl è intervenuta sul suo profilo Instagram condividendo una storia in cui ha fatto sapere che l’amore per il suoè giunto al capolinea. Ecco il suo messaggio: E’ molto doloroso vivere questo momento. Però, data la mia esposizione e tutte le molteplici speculazioni mediatiche che stanno venendo fuori è preferibile lo si sappia direttamente da me. Non ho nulla da dichiarare e non voglio dare alcun tipo di dettagli su questa ...