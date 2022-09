Wanda Nara e Mauro Icardi si separano: bomba nel gossip, la frase di lei che spiega la difficile situazione (Di venerdì 23 settembre 2022) Che momento difficile, per la vita sentimentale dei calciatori. Dopo Ilary Blasi e Francesco Totti, ora pare tocchi ad un’altra coppia che sta insieme da molto e condivide un consistente numero di figli, gossip, copertine di giornali e avvisagli di divorzio. I divorziati del 2022: dopo Totti e Blasi scoppia una nuova coppia Dopo Francesco Totti e Ilary Blasi ci possiamo aspettare di tutto, certo, ma ci sono gossip che davvero credevamo di non dover leggere mai. Ancora adesso siamo qui a chiederci, diciamoci la verità: ma davvero Ilary Blasi si è messa a dissotterrare Rolex? Ma sul serio Francesco Totti le ha nascosto le borse? A lei, che è quella della maglietta “6 unica”? Che sia stata un’estate piena di colpi di scena d’altronde l’avevamo capito, e ci ha anche insegnato che a dire “al lupo al lupo”, alla fine, il lupo ci morde ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 23 settembre 2022) Che momento, per la vita sentimentale dei calciatori. Dopo Ilary Blasi e Francesco Totti, ora pare tocchi ad un’altra coppia che sta insieme da molto e condivide un consistente numero di figli,, copertine di giornali e avvisagli di divorzio. I divorziati del 2022: dopo Totti e Blasi scoppia una nuova coppia Dopo Francesco Totti e Ilary Blasi ci possiamo aspettare di tutto, certo, ma ci sonoche davvero credevamo di non dover leggere mai. Ancora adesso siamo qui a chiederci, diciamoci la verità: ma davvero Ilary Blasi si è messa a dissotterrare Rolex? Ma sul serio Francesco Totti le ha nascosto le borse? A lei, che è quella della maglietta “6 unica”? Che sia stata un’estate piena di colpi di scena d’altronde l’avevamo capito, e ci ha anche insegnato che a dire “al lupo al lupo”, alla fine, il lupo ci morde ...

SiavoushF : Wanda Nara and Mauro Icardi are separating I'm devastated - Gazzetta_it : Wanda annuncia la separazione da Icardi: 'Momento doloroso' - GoalItalia : Icardi e Wanda Nara si separano, l'annuncio ufficiale della showgirl sul proprio profilo Instagram: 'Un momento dol… - direpuntoit : È finita la storia tra #wandanara e #Icardi: la rivelazione su Instagram. - PragmaticoI : 17.08.19 23.09.22 : In prestito al Galatasaray e fine del matrimonio. Questo ragazzo rimarrà solo, senza una lira e… -