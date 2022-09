Wanda Nara e Mauro Icardi hanno divorziato, sul serio: le parole dell’imprenditrice sui social (Di venerdì 23 settembre 2022) Per l’ennesima volta si parla di Wanda Nara e di Mauro Icardi ma questa volta non ci sono solo voci sul loro conto, ma certezze. E’ stata infatti Wanda Nara a postare delle storie sui social. Prima aveva risposto alle domande dei fan, senza dire molto sulla fine della sua storia con il calciatore, poi ha invece deciso , dopo 9 anni di matrimonio, di annunciare che è arrivato il momento di prendere strade diverse. Una notizia che non sconvolge e non stupisce nessuno, visto che qualche mese fa sui social erano circolati degli audio in cui la Nara, confidava alla sua cameriera di aver fatto ritorno in Argentina solo per sistemare delle faccende legali in vista della separazione. Voci che la Nara aveva smentito, lo stesso ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 23 settembre 2022) Per l’ennesima volta si parla die dima questa volta non ci sono solo voci sul loro conto, ma certezze. E’ stata infattia postare delle storie sui. Prima aveva risposto alle domande dei fan, senza dire molto sulla fine della sua storia con il calciatore, poi ha invece deciso , dopo 9 anni di matrimonio, di annunciare che è arrivato il momento di prendere strade diverse. Una notizia che non sconvolge e non stupisce nessuno, visto che qualche mese fa suierano circolati degli audio in cui la, confidava alla sua cameriera di aver fatto ritorno in Argentina solo per sistemare delle faccende legali in vista della separazione. Voci che laaveva smentito, lo stesso ...

SiavoushF : Wanda Nara and Mauro Icardi are separating I'm devastated - Gazzetta_it : Wanda annuncia la separazione da Icardi: 'Momento doloroso' - Corriere : Wanda Nara annuncia la separazione da Mauro Icardi: «Meglio che si sappia da me» - armagio : Mi rimarrà sempre un dubbio atroce: cosa sarebbe potuto diventare #Icardi se non avesse mai conosciuto Wanda Nara e… - ilmessaggeroit : Wanda Nara e Mauro Icardi si separano, l'annuncio della showgirl: «Momento molto doloroso» -