Wanda Nara annuncia la separazione da Icardi: “Momento doloroso” (Di venerdì 23 settembre 2022) E’ finita tra Wanda Nara e Mauro Icardi. A mettere la parola fine al matrimonio da cui sono nate due Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di venerdì 23 settembre 2022) E’ finita trae Mauro. A mettere la parola fine al matrimonio da cui sono nate due Perizona Magazine.

SiavoushF : Wanda Nara and Mauro Icardi are separating I'm devastated - Gazzetta_it : Wanda annuncia la separazione da Icardi: 'Momento doloroso' - Hart82Sci : RT @SiavoushF: Wanda Nara and Mauro Icardi are separating I'm devastated - Tartaruga1991L : Non bastava la separazione tra Totti ed Ilary Blasi, ora pure quella tra Icardi e Wanda Nara.l - VNentola : Resta solo da capire quale giocatore del PSG si è bombato Wanda Nara -