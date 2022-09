Wanda Nara annuncia il divorzio da Mauro Icardi (stavolta davvero) (Di venerdì 23 settembre 2022) Stanotte, con una storia postata su Instagram, Wanda Nara ha ufficializzato il divorzio dal marito Mauro Icardi, ex attaccante dell’Inter oggi in forza al Galatasaray. La showgirl argentina, nonché procuratrice di Icardi, ha confessato di vivere un momento molto doloroso. Inoltre, ha chiesto di rispettare la sua privacy, soprattutto per i figli. È quindi giunta al termine una delle storie d’amore più chiacchierate nel mondo del calcio, a distanza di poco più di un mese dalla fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Soltanto nella serata di ieri, in alcune delle storie Instagram postate e poi rimosse, Icardi negava di essersi separato da Wanda Nara, dipingendola anzi come la miglior madre e moglie possibile. L’annuncio di ... Leggi su diredonna (Di venerdì 23 settembre 2022) Stanotte, con una storia postata su Instagram,ha ufficializzato ildal marito, ex attaccante dell’Inter oggi in forza al Galatasaray. La showgirl argentina, nonché procuratrice di, ha confessato di vivere un momento molto doloroso. Inoltre, ha chiesto di rispettare la sua privacy, soprattutto per i figli. È quindi giunta al termine una delle storie d’amore più chiacchierate nel mondo del calcio, a distanza di poco più di un mese dalla fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Soltanto nella serata di ieri, in alcune delle storie Instagram postate e poi rimosse,negava di essersi separato da, dipingendola anzi come la miglior madre e moglie possibile. L’annuncio di ...

