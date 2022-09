Vranckx: ‘Io leader del Belgio U21. Il Milan mi ha affascinato, De Ketelaere..’ | Mercato (Di venerdì 23 settembre 2022) 2022-09-23 20:57:00 Arrivano conferme: Intervistato dal Nieuwsblad, il centrocampista del Milan Aster Vranckx ha parlato del ruolo all’interno dello spogliatoio del Belgio U21: “Sono sempre uno dei leader del gruppo in ogni caso, ora che mi è stata data la fascia di capitano devo dimostrarlo ancora di più. Non che io sia il tipo di persona che vuole stabilire le regole fuori dal campo. Nelle giovanili, a volte, sono stato capitano, ma di solito giocavo con una squadra più grande e il capitano era qualcuno più grande di me”. SUL Milan – “Dovevo cercare una soluzione e il progetto del Milan mi ha davvero affascinato. rispettare da solo, è così che va in un grande club. Questo fa parte del lavoro. De Ketelaere? Passo molto tempo ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 23 settembre 2022) 2022-09-23 20:57:00 Arrivano conferme: Intervistato dal Nieuwsblad, il centrocampista delAsterha parlato del ruolo all’interno dello spogliatoio delU21: “Sono sempre uno deidel gruppo in ogni caso, ora che mi è stata data la fascia di capitano devo dimostrarlo ancora di più. Non che io sia il tipo di persona che vuole stabilire le regole fuori dal campo. Nelle giovanili, a volte, sono stato capitano, ma di solito giocavo con una squadra più grande e il capitano era qualcuno più grande di me”. SUL– “Dovevo cercare una soluzione e il progetto delmi ha davvero. rispettare da solo, è così che va in un grande club. Questo fa parte del lavoro. De? Passo molto tempo ...

sportli26181512 : Vranckx: 'Io leader del Belgio U21. Il Milan mi ha affascinato, De Ketelaere..': Intervistato dal Nieuwsblad, il ce… - xlollito : @DuivelACM @Pirichello Pioli ha voluto fare affidamento su Krunic e Pobega. Per questo c’è stata l’esclusione di Vr… - _Xene__ : Io quando Pioli deciderà di mettere Vranckx titolare - andreaschiassi : @becca22cr7 @unclesinger39 @Alexand72098361 @Alemilanista86 Io credo che, almeno in determinate circostanze questa… - Mora20La : @romagnolismo Io non riesco a mettere Vranckx perché penso solo che andrei in galera subito. -