Voto, partono le maratone tv. Mentana, Porro, Vespa e non solo pronti alla sfida - Primaonline (Di venerdì 23 settembre 2022) ... oltre che professionale " pensando a una sorta di record il direttore de La7, Enrico Mentana . Lo ... con il direttore che dopo la pubblicità passerà la linea al suo stesso tg della sera. Poi però, a ... Leggi su primaonline (Di venerdì 23 settembre 2022) ... oltre che professionale " pensando a una sorta di record il direttore de La7, Enrico. Lo ... con il direttore che dopo la pubblicità passerà la linea al suo stesso tg della sera. Poi però, a ...

TuttoQuaNews : RT @Primaonline: #ElezioniPolitiche2022 partono le maratone tv. Mentana, Porro, Vespa e non solo pronti alla sfida - Primaonline : #ElezioniPolitiche2022 partono le maratone tv. Mentana, Porro, Vespa e non solo pronti alla sfida - giovannidalloli : Quel che accade a 'non interessarsi di politica' e a votare avventurieri,cleptocrati e incapaci. In Italia abbiamo… - antonio65683279 : Referendum ridicoli.Fanno votare 4 gatti con pistola Guerra Russia-Ucraina, partono i referendum farsa nelle region… - lettera_marco : RT @BossolaMauro: Guerra #Russia-#Ucraina, partono i #referendum farsa nelle regioni occupate. Gruppi armati russi costringono la gente al… -