Von der Leyen | una gaffeur nel posto sbagliato Le sue parole imbarazzano persino Letta

Talmente improvvida è stata la frase di Ursula Von der Leyen sulle elezioni italiane («se le cose andranno in una direzione difficile, abbiamo gli strumenti, come nel caso di Polonia e Ungheria») da creare imbarazzo persino ad Enrico Letta. Incredibile se solo si considera che il leader dem si è ritagliato in questa campagna elettorale il ruolo di commesso viaggiatore dell'anti–Meloni, come dimostra la dichiarazione contro il centrodestra strappata al compagno Olaf Scholz nel corso del recente pellegrinaggio a Berlino. Ora invece dice che la frase della Von der Leyen «andava e va chiarita» perché «è ovvio che crea piuttosto casino». Ma è lesto a scaricarla sugli avversari: «La von del Leyen è leader del partito di Berlusconi e Taiani, non è una pericolosa comunista».

elio_vito : Von der Leyen ha detto una cosa ovvia, se un Paese viola con le sue leggi, regole europee e valori comuni di libert… - AlexBazzaro : Von der Leyen: “Vedremo l'esito del voto in Italia, se le cose andranno in una direzione difficile, abbiamo degli s… - AlexBazzaro : Draghi ha già protestato ufficialmente per le gravi parole della von der Leyen? - leonemaschio : RT @andiamoviaora: Le minacce della strega von der Leyen sull'esito delle elezioni dovrebbero spingere ancora di più gli italiani a sceglie… - nevrotica9 : RT @borghi_claudio: Doversi occupare delle minacce della Von der Leyen l'ultimo giorno della campagna elettorale? Fatto ?? -