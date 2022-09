Von der Leyen sulle elezioni italiane | «Se situazione difficile abbiamo strumenti» Salvini | «Ci minaccia»

AlexBazzaro : Le ingerenze della von der Leyen a tre giorni dal voto vanno bene? - repubblica : Sul voto l’avviso di von der Leyen: 'Se va male, abbiamo gli strumenti” [di Claudio Tito] - MediasetTgcom24 : Von der Leyen: 'Se Italia come Ungheria abbiamo strumenti' #ursulavonderleyen #italia #ungheria - AntonioZinzeri : @EnricoLetta Lo stesso voto che la Von der Leyen sta minacciando con le contro misure, nel caso vincesse la destra.… - VINCENZOMALANDR : RT @AlfioKrancic: L'avviso di Von der Leyen a tre giorni dal voto: 'Se dopo le elezioni in Italia va male, abbiamo gli strumenti' Siamo già… -

Così Matteo Salvini , ospite di Mattino 5 su Canale 5, torna sulle parole di UrsulaLeyen , che ieri ha parlato di "strumenti come nel caso di Polonia e Ungheria" se l'Italia andrà "in una ...La presidente della Commissione Ue rompe il silenzio sulle elezioni italiane e dice: "Lavoriamo con i governi democratici che vogliono lavorare con noi". Altrimenti "abbiamo gli strumenti" per ...“Vedremo il risultato del voto in Italia, ci sono state anche le elezioni in Svezia. Se le cose andranno in una direzione difficile, abbiamo degli strumenti, come nel caso di Polonia e Ungheria”. Il m ...«Se le cose andranno nella direzione difficile, abbiamo strumenti». La dichiarazione di Ursula von der Leyen sulle elezioni italiane ha scatenato le reazioni dei politici. «Vedremo l'esito delle ...