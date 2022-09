Von der Leyen: “Se in Italia va male abbiamo gli strumenti. Lavoreremo con qualsiasi governo democratico. Aspettiamo l’esito delle elezioni” (Di venerdì 23 settembre 2022) “La democrazia è un lavoro costante, non si finisce mai, non puoi metterla in una scatola e mantenerla così senza far nulla. In Italia si vedrà alla fine delle elezioni: se le cose andranno verso una situazione difficile, abbiamo gli strumenti”. Così la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, nel rispondere ad una domanda sulle elezioni politiche Italiane durante un evento all’Università di Princeton, negli Stati Uniti. “Il mio approccio alla questione è questo: qualsiasi governo democratico vorrà lavorare con noi, allora Lavoreremo insieme”, ha concluso la presidente. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) “La democrazia è un lavoro costante, non si finisce mai, non puoi metterla in una scatola e mantenerla così senza far nulla. Insi vedrà alla fine: se le cose andranno verso una situazione difficile,gli”. Così la presidente della Commissione europea, Ursula Von der, nel rispondere ad una domanda sullepolitichene durante un evento all’Università di Princeton, negli Stati Uniti. “Il mio approccio alla questione è questo:vorrà lavorare con noi, allorainsieme”, ha concluso la presidente. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

