Von der Leyen nella bufera per le “minacce” sul voto | «Impari a rispettare l’Italia | non il Pd»

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 23 settembre 2022) Lo scivolone della Von derprovoca durissime reazioni. Quelle parole sul risultato delle elezioni in Italia («se le cose andranno in una direzione difficile, abbiamo degli strumenti, come nel caso di Polonia e Ungheria») sono gravissime. Una vera e propria “minaccia”, una inaccettabile invasione di campo. Rampelli: «La Von derdeve misurare i toni» «Consiglio alla presidente Von derdi misurare i toni. È Commissario europeo e rappresenta tutti i cittadini del Continente, non solo quelli del partito e di Enrico Letta.è Stato fondatore dell’Ue e nessuno, ripeto, nessuno può mettere in discussione il risultato di libere elezioni. Toni minatori e ricattatori li usasse verso i nazistelli e i filocinesi di casa sua fermo restando che non ci spaventano, mentre è sicuro che mettono in pessima luce ...