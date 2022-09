Von der Leyen, la minaccia all’Italia: “Se il voto va male agiremo come con l’Ungheria” (Di venerdì 23 settembre 2022) Roma, 23 set – Ursula Von der Leyen ora minaccia l’Italia. E lo fa senza troppi giri di parole, rispondendo, durante un dibattito a Princeton, a una domanda sulle elezioni italiane, ormai imminenti. Seppur filtrata da quel minimo sindacale di politichese che è assai arduo eliminare, quando si ricopre un ruolo come il suo, il messaggio del presidente della Commissione non è interpretabile in nessun altro modo: vediamo perché. Von der Leyen minaccia l’Italia: “Se il voto va male…” La Von der Leyen lancia la sua minaccia all’Italia in modo abbastanza diretto, come riportato dalla dichiarazione pubblicata dall’Ansa: “Vedremo il risultato del voto in Italia, ci sono state anche le elezioni ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 23 settembre 2022) Roma, 23 set – Ursula Von deroral’Italia. E lo fa senza troppi giri di parole, rispondendo, durante un dibattito a Princeton, a una domanda sulle elezioni italiane, ormai imminenti. Seppur filtrata da quel minimo sindacale di politichese che è assai arduo eliminare, quando si ricopre un ruoloil suo, il messaggio del presidente della Commissione non è interpretabile in nessun altro modo: vediamo perché. Von derl’Italia: “Se ilva…” La Von derlancia la suain modo abbastanza diretto,riportato dalla dichiarazione pubblicata dall’Ansa: “Vedremo il risultato delin Italia, ci sono state anche le elezioni ...

AlexBazzaro : Von der Leyen: “Vedremo l'esito del voto in Italia, se le cose andranno in una direzione difficile, abbiamo degli s… - repubblica : Sul voto l’avviso di von der Leyen: 'Se va male, abbiamo gli strumenti” [di Claudio Tito] - SkyTG24 : Ue, Von der Leyen: “Se l'Italia farà come Orban abbiamo gli strumenti” - Brigante1959 : RT @MarceVann: @MediasetTgcom24 Non che avessi dubbi a riguardo, ma dopo questa grave affermazione della Von Der Lies, a me pare invece che… - jimmomo : Due importanti personaggi politici sono usciti ieri al naturale e sono entrambi molto preoccupanti. Berlusconi su P… -