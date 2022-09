VOLLEY, PARTE IL MONDIALE FEMMINILE: TUTTI VOGLIONO BATTERE L’ITALIA (Di venerdì 23 settembre 2022) Se sarà o meno un MONDIALE alL’ITALIAna bisognerà attendere il 15 ottobre per averne contezza, ma una cosa è certa: la rassegna iridata in programma tra Olanda e Polonia (quest’ultima ormai una sorta di nuovo Eldorado per la federazione internazionale, che le assegna competizioni a ruota libera) avrà tanto tricolore, e non soltanto quello che le ragazze di Davide Mazzanti sfoggeranno con orgoglio sul petto. Perché L’ITALIA è tra le favorite, ma non la sola che può legittimamente ambire a mettersi al collo la medaglia d’oro: uno stuolo di allenatori italiani è pronto a darle battaglia, al punto che sarà difficile non vedere sul gradino più alto del podio un tecnico con un passaporto diverso da quello italiano. L’ambiente azzurro spera che a far festa sia Mazzanti, ma le incognite non mancano pensando all’alto livello di competitività ... Leggi su sportnews.snai (Di venerdì 23 settembre 2022) Se sarà o meno unalna bisognerà attendere il 15 ottobre per averne contezza, ma una cosa è certa: la rassegna iridata in programma tra Olanda e Polonia (quest’ultima ormai una sorta di nuovo Eldorado per la federazione internazionale, che le assegna competizioni a ruota libera) avrà tanto tricolore, e non soltanto quello che le ragazze di Davide Mazzanti sfoggeranno con orgoglio sul petto. Perchéè tra le favorite, ma non la sola che può legittimamente ambire a mettersi al collo la medaglia d’oro: uno stuolo di allenatori italiani è pronto a darle battaglia, al punto che sarà difficile non vedere sul gradino più alto del podio un tecnico con un passaporto diverso da quello italiano. L’ambiente azzurro spera che a far festa sia Mazzanti, ma le incognite non mancano pensando all’alto livello di competitività ...

