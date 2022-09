Volley, Mondiali femminili 2022. Mazzanti punta il Camerun: “Le aspettative non ci condizionano” (Di venerdì 23 settembre 2022) Torna l’ItalVolley femminile. Si gioca domani ad Arnhem (Olanda, ore 15), sede di gioco della pool A del Campionato del Mondo femminile 2022, dal 23 settembre al 15 ottobre. Le azzurre di Davide Mazzanti scenderanno in campo contro il Camerun. “Non ci facciamo condizionare dalle aspettative intorno a noi, sappiamo chi siamo e dove vogliamo arrivare, soprattutto dopo aver lavorato tanto per un diverso approccio alle partite”, spiega il commissario tecnico azzurro. “Ora pensiamo solamente ai nostri aspetti del gioco. Da tempo il gruppo si esprime ad alti livelli, è arrivato a un ottimo grado di maturazione, si è fatto uno step in avanti ma c’è ancora tanta strada da fare. Dobbiamo avere la fame di rubare qualcosa agli altri”. Sull’importanza dei dati: “Gli algoritmi forniscono la base per migliorare ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 settembre 2022) Torna l’Italfemminile. Si gioca domani ad Arnhem (Olanda, ore 15), sede di gioco della pool A del Campionato del Mondo femminile, dal 23 settembre al 15 ottobre. Le azzurre di Davidescenderanno in campo contro il. “Non ci facciamo condizionare dalleintorno a noi, sappiamo chi siamo e dove vogliamo arrivare, soprattutto dopo aver lavorato tanto per un diverso approccio alle partite”, spiega il commissario tecnico azzurro. “Ora pensiamo solamente ai nostri aspetti del gioco. Da tempo il gruppo si esprime ad alti livelli, è arrivato a un ottimo grado di maturazione, si è fatto uno step in avanti ma c’è ancora tanta strada da fare. Dobbiamo avere la fame di rubare qualcosa agli altri”. Sull’importanza dei dati: “Gli algoritmi forniscono la base per migliorare ...

