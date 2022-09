Volley | Mondiali femminili 2022 | l’Olanda domina il Kenya all’esordio

sportface2016 : #volleyballgirls #Mondiali2022: l'#Olanda domina il #Kenya all'esordio - lonewolf_mas : @FBiasin Ci sono i mondiali di volley femminili, non esistono solo gli sport al maschile - marcocattaneo : @LaRobiErre Grazie, continuo a guardare i mondiali di volley femminili. - RaiNews : Ora in campo Paesi Bassi - Kenya ai campionati del Mondo di pallavolo femminile. Guarda la diretta streaming qui… - Pinklightsneon : RT @UYBAvolley: ?? Oggi è il grande giorno, iniziano i Mondiali di pallavolo femminile! Tifiamo ????, ma anche ???? e ???? perchè ci sono le nostr… -

RaiNews

La Nazionale femminile inizia l'avventura in Olanda affrontando il Camerun. Il Ct: 'La squadra è ai massimi livelli, ci aspetta un mese di ...Vittoria all'esordio per la Polonia ai2022 difemminile . Al GelreDome, Wolosz e compagne hanno sconfitto in quattro set la Croazia conquistando subito i primi punti nel Gruppo B. Polacche avanti dopo il primo set, ... Mondiali di volley femminile, ora in diretta Paesi Bassi - Kenya - Paesi Bassi - Kenya la diretta streaming - Paesi Bassi - Kenya la diretta streaming L'Olanda domina la gara d'esordio ai Mondiali 2022 di volley femminile contro il Kenya. Nessun problema per Buijs e compagne, che conquistano subito i primi tre punti del gruppo A ...Le Wolves battono per 3-2 il Bisonte, squadra di A1, mostrando ottimi automatismi. Maurilli: "Si vedono i primi risultati del lavoro in palestra" ...