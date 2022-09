Volley, Mondiali femminili 2022: la Polonia batte la Croazia all’esordio in quattro set (Di venerdì 23 settembre 2022) Vittoria all’esordio per la Polonia ai Mondiali 2022 di Volley femminile. Al GelreDome, Wolosz e compagne hanno sconfitto in quattro set la Croazia conquistando subito i primi punti nel Gruppo B. Polacche avanti dopo il primo set, conquistato senza problemi sul 25-19, ma le croate reagiscono e rimettono in equilibrio il numero dei parziali conquistando il secondo set 25-21. Con una splendida rimonta dal 15-20 al 22-20, la Polonia porta a casa il terzo parziale con il punteggio di 25-23, prima di dominare l’ultimo set e chiudere i cnti sul 25-15. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 23 settembre 2022) Vittoriaper laaidifemminile. Al GelreDome, Wolosz e compagne hanno sconfitto inset laconquistando subito i primi punti nel Gruppo B. Polacche avanti dopo il primo set, conquistato senza problemi sul 25-19, ma le croate reagiscono e rimettono in equilibrio il numero dei parziali conquistando il secondo set 25-21. Con una splendida rimonta dal 15-20 al 22-20, laporta a casa il terzo parziale con il punteggio di 25-23, prima di dominare l’ultimo set e chiudere i cnti sul 25-15. SportFace.

